On dirait bien que Geneviève Borne s’est fait hacker son compte Instagram

On constate, ce matin, que le compte Instagram de l’animatrice Geneviève Borne ne semble plus être sous son contrôle et on trouve ça bien plate.

• À lire aussi: 10 vedettes québécoises qui sont passées par les îles de la Madeleine cet été



En effet, lorsqu’on visite la page Instagram de l’éternelle présentatrice de SolidRok a remarque trois choses qui sautent aux yeux:

La photo de profil montre ce qui semble être un homme masqué aux traits moyen-orientaux ou asiatiques. Toutes les photos sont disparues. La description a été remplacée par deux drapeaux: celui de Chypre et celui de la Turquie.

Capture d'écran / Instagram Geneviève Borne

Une story publiée il y a quelques heures par Borne est toutefois toujours disponible.



On ne comprend ce qui s’est passé, mais une chose est sûre: si on souhait manifester notre soutien à la cause de république turque de Chypre du Nord, on s’y prendrait autrement qu’en hackant le compte Instagram de Geneviève Borne.

• À lire aussi: 12 photos magnifiques de Geneviève Borne qui prouvent que porter le masque ne tue pas le style



Pour l’instant, la principale intéressée n’a pas encore réagi par le biais de sa page Facebook officielle.

Elle a aussi un compte personnel, comme tout le monde, sur lequel elle a peut-être réagi, mais puisqu’on n’est pas amis avec elle, on ne le sait pas...

En tout cas, bonne chance à elle dans cette mésaventure numérique.



C’est chiant ces affaires-là.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s