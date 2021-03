Voici le troisième candidat délogé de Star Académie

Lors du 4e variété de Star Académie diffusé le dimanche 7 mars, nous avons dû dire au revoir à un 3e candidat talentueux.

Les 3 candidats en danger étaient Guillaume, William et Meghan.

On se souvient que, la semaine dernière, le public a sauvé Zara et les professeurs, Rosalie. Nous avons donc vu Charles Kamoun quitter l'aventure.

Ce soir, les trois académiciens en danger ont performé devant leurs familles. La copine de William, Sarah, était sur place pour lui souhaiter bonne chance. La jeune femme a donné naissance tout récemment, le 16 février, au 2e fils du couple.

C’est William qui a ouvert le bal en chantant You Are the Reason de Calum Scott. Il a touché tout le Québec en chantant les dernières notes à son fils Liam, le jeune garçon étant lui aussi pris par l’émotion.

Ensuite, Meghan a tout donné avec son interprétation de Broken Vow de Lara Fabian et Josh Groban.

Guillaume a finalement chanté I Will Always Love You de Dolly Parton, désirant démontrer son talent dans un autre style de chanson.

Après ces trois performances hautes en émotion, le public a voté. Les spectateurs ont choisi de sauver Guillaume Lafond.

Ensuite, le corps professoral a choisi William Cloutier.

Cela veut donc dire que le parcours de Meghan Oak à Star Académie s’est terminé. Il reste maintenant 12 académiciens.

