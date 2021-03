[VIDÉO] Simon-Olivier Fecteau a une solution contre les messages haineux et ça implique Georges St-Pierre

L’humoriste et réalisateur Simon-Olivier Fecteau en a assez de la haine sur les réseaux sociaux.



Le plus grand fléau du XXIe siècle (à l’exception du mozusse de coronavirus) est sans contredit la haine déversée sans gêne sur Internet.

On n’a pas besoin de vous expliquer le phénomène; vous en avez certainement déjà été témoins (ou pire, victimes).



Simon-Olivier Fecteau ne supporte plus toute cette violence sur le web et pour la contrer, il a fait appel à Georges St-Pierre, le légendaire combattant d’arts martiaux mixtes.

SPIN-KICK DANS L’TYMPAN!

En moins de 24 heures depuis la publication de sa vidéo sur Facebook, Fecteau a déjà récolté près d’un millier de partages, preuve indéniable que les gens rêvent d’avoir un «module anti-haine»...

Espérons que les trolls et autres haters de l'internet garderont GSP en tête la prochaine fois qu’ils voudront déverser leur fiel sur les réseaux sociaux.

