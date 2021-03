Piers Morgan quitte son émission après une plainte de Meghan Markle

On vous parlait lundi de Piers Morgan, l'animateur controversé du Royaume-Uni, qui s'était mis à dos ben du monde au lendemain de la diffusion de l'entrevue de Meghan Markle avec Oprah. L'homme de 55 ans accusait la duchesse de mentir quand elle affirmait entre autres qu'elle avait songé au suicide.

Il avait été confronté à ce sujet le lendemain, mardi, et avait quitté son plateau de l'émission matinale Good Morning Britainen en furie, comme on vous expliquait ici:

• À lire aussi: Piers Morgan se fait confronter sur ses commentaires envers Meghan et quitte son poste comme un gros bébé lala

• À lire aussi: Piers Morgan nie le fait qu’il était la dame aux pigeons dans Home Alone 2

AFP

Puis, quelques heures après sa sortie du plateau, mardi soir, on apprenait qu'il quittait l'animation de son émission pour de bon.

Et voilà que mercredi matin, on rapporte que c'est suite à une plainte formulée par nulle autre que Meghan Markle elle-même. En effet, la duchesse se serait plainte auprès de la chaîne britannique ITV des accusations de mensonge de son présentateur vedette Piers Morgan avant l'annonce du départ de ce féroce critique, a indiqué mercredi l'agence de presse PA.

Ce qui s'est passé

Lundi, après avoir diffusé un extrait de l'interview du couple, dans laquelle Meghan évoquait ses idées suicidaires et se plaignait de n'avoir reçu aucune aide de la part de la famille royale, le présentateur de l'émission matinale Good Morning Britain s'en était violemment pris à la duchesse de Sussex, mettant en doute ses propos.

• À lire aussi: Entrevue de Harry et Meghan: les 15 moments clés de l'entrevue dévastatrice

AFP

«Je suis désolé, je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit», a-t-il déclaré. «Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo».

Selon PA, la plainte de la duchesse de Sussex concernant ces propos ne leur reprochait pas des attaques personnelles mais la façon dont ils peuvent plus généralement nuire aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

• À lire aussi: Accusation de racisme: la famille royale réagit enfin aux accusations de Harry et Meghan

Les déclarations de Piers Morgan ont été critiqués par l'association de défense de la santé mentale, Mind.

L'OFCOM, le régulateur britannique, a annoncé mardi avoir ouvert une enquête, après avoir reçu plus de 41 000 plaintes sur l'émission. Plusieurs téléspectateurs ont été choqués des propos de Morgan.

AFP

Puis, mardi soir, la chaîne avait annoncé le départ du présentateur, connu pour ses virulentes saillies, contre la duchesse, certains hommes politiques ou le mouvement «woke», cette volonté de se dire conscient des oppressions vécues par les minorités.

Des excuses demandées, et refusées

Les dirigeants d'ITV ont demandé à Piers Morgan de s'excuser auprès de la duchesse lors de l'émission de mardi, mais il a refusé, a indiqué le Telegraph.

Réaffirmant ses doutes dans l'émission de mardi et accusé par un coprésentateur, Alex Beresford de «continuer à démolir» Meghan, Piers Morgan avait quitté le plateau avec fracas.

• À lire aussi: 15 réactions fortes à l’entrevue dévastatrice de Meghan et Harry

Mercredi, le présentateur, connu pour avoir quitté la direction d'un tabloïd après un scandale et pour être passé par CNN et le concours de talent America's Got Talent, a déclaré à la presse «croire en la liberté d'expression» et promis qu'il «réapparaîtra» sur un autre média.

Quant à Meghan, il a réaffirmé ne croire «presque rien de ce qui sort de sa bouche», dénonçant les dégâts «énormes» qu'elle a causés à la monarchie à un moment où l'époux de la reine Elizabeth II, le prince Philip, 99 ans, est hospitalisé.

Vous aimerez aussi nos autres vidéos:

s

s

s