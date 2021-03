Fiancée au golfeur Dustin Johnson depuis presque 8 ans, Paulina Gretzky ne passe évidemment pas inaperçue lorsqu’elle se présente sur les verts.

• À lire aussi: Paulina Gretzky pose flambant nue sur Instagram

Dans la vidéo ci-haut, nous revenons sur 11 des looks les plus mémorables de la fille de Wayne Gretzky et Janet Jones.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s