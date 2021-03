Harry Potter: l’actrice Katie Leung incitée à nier les attaques racistes dont elle était victime

Katie Leung, qui a interprété la sorcière Cho Chang dans la saga Harry Potter, s’est confiée cette semaine au sujet d’attaques racistes dont elle a été victime peu de temps après avoir rejoint la distribution de la franchise.

En entrevue dans le balado Chinese Chippy Girl, l’actrice écossaise d’origine hongkongaise a dit avoir alors été la cible de nombreuses injures racistes sur plusieurs sites web alimentés par les inconditionnels de la série littéraire créée par J.K. Rowling.

«À un moment, je me “googlais” et je suis tombée sur cette page, qui était en quelque sorte dédiée à Harry Potter. Je me souviens d’avoir lu les commentaires et, oui, il y avait beaucoup de merde raciste», s’est-elle souvenue.

Leung a également dit avoir découvert à l'époque, alors qu'elle était âgée de 16 ans, un site web spécialement créé pour critiquer son embauche en tant que Cho Chang.

«C’était comme: “Si vous n’êtes pas d’accord avec ce casting, cliquez sur ce bouton”, et il y avait ce décompte de toutes les personnes qui étaient en désaccord, et tu voyais seulement un nombre. Je sais, c’est terrible. C’est tellement terrible», a rapporté la comédienne.

Leung a dit avoir par la suite consulté des publicistes qui lui auraient suggéré de nier, lors d’éventuelles entrevues avec les médias, l’existence de ces attaques racistes.

«Je me souviens qu’ils m’ont dit: “Oh, regarde, Katie, nous n’avons pas vu ces sites web dont les gens parlent. Et, tu sais, si on te le demande, dis juste que ce n’est pas vrai, dis que ça n’arrive pas”», a-t-elle relaté.

«J’ai juste hoché la tête. J’étais comme: “OK, OK”, même si je l’avais vu de mes propres yeux. J’étais comme: “OK, ouais, je vais juste dire que tout va bien”», a-t-elle poursuivi.

Celle qui a incarné Cho Chang entre 2005 et 2011 a soutenu qu’elle était «reconnaissante» d’avoir joué dans la franchise, tout en soulignant qu’elle aurait aimé réagir autrement à l’époque.

«Je suis vraiment foutrement reconnaissante d’avoir été dans la position où je me trouvais, mais, en même temps, ouais, ce n’était pas génial, a-t-elle affirmé. Je n’arrête pas de me dire: “Oh, j’aurais aimé, peut-être, avoir dit quelque chose”, mais tu ne peux pas faire ça.»

Katie Leung, qui est maintenant âgée de 33 ans, a depuis apparu dans divers films et séries télévisées, notamment T2 Trainspotting et The Foreigner.