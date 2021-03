Les gens qui sont toujours en retard vivent plus longtemps et sont plus heureux, selon une nouvelle étude

Selon des chercheurs de Harvard, être toujours en retard ne serait pas qu’une mauvaise chose après tout!

Si vous êtes la personne dans votre groupe d’amis qui dit «je suis en chemin» alors que vous êtes encore en bobettes dans votre chambre... vous allez adorer cette étude!

Tout est une question d’optimisme. Selon ces chercheurs, les gens qui arrivent constamment en retard voient toujours le beau côté des choses!

Ils ne prévoient pas nécessairement de temps pour un métro en panne ou un café renversé sur une chemise blanche, parce qu’ils ne se font pas ces scénarios pessimistes dans leur tête.

Les personnes qui sont en retard de façon chronique seraient donc généralement plus heureuses et plus optimistes.

De plus, ces personnes seraient moins stressées, ce qui réduit les chances de maladies de cœur ou de faire de la haute pression. Elles vont donc vivre plus longtemps!

Une étude connexe faite par Harvard offre des conseils pour réduire le stress, ce qui a beaucoup d'impact sur la santé générale. Ils mentionnent par exemple: demander de l’aide, avoir un cercle d’amis fiable, bien dormir et adopter des techniques de relaxation ou de méditation.

Bref, être optimiste et baisser son niveau de stress sont deux choses bénéfiques pour la santé. Et si arriver 15 minutes plus tard que prévu permet de vivre plus heureux plus longtemps, désolés du retard...

