[SONDAGE] Saviez-vous que George Clooney a déjà fait caca dans une litière à chat?

Le comité éditorial du Sac de Chips a vécu une drôle de situation hier en fin d’après-midi.

Tout a commencé quand l’auteur de ces lignes a lu cet article paru en ce 11 mars 2021 dans le Daily Mail en Angleterre:

It's George C-LOO-ney: Hollywood legend reveals he once pranked close friend Richard Kind by defecating in his pet cat's litter tray



«Voilà une bonne histoire qui passionnera les lecteurs du Sac de Chips!», ai-je pensé, avant de soumettre sur le champ le sujet à notre cheffe Caroline.



Sa réponse ne s’est pas fait attendre. «C’est vraiment vieux ça», a-t-elle répondu sèchement.

Éberlué, j’ai cherché sur notre site où pouvait se trouver le délicieux récit de George Clooney qui coule un bronze dans une litière à chat.



Après un bon 3 ou 4 minutes d’intenses fouilles archéologiques numériques, j’étais toujours bredouille.

«L'article est d'aujourd'hui et on l'a pas sur le site...», ai-je argué, tentant de faire valoir mon point selon lequel les passionnés de potins et les passionnés de cacas pourraient être doublement fascinés par cette anecdote qui met simultanément en scène une vedette et des excréments.

«Philippe raconte ça une fois par semaine», a-t-elle plaidé, prouvant ainsi que cette histoire est de notoriété publique.



Philippe, c’est Philippe Melbourne Dufour, mon érudit collègue de rédaction au Sac.



Et c'est lui qui a cloué le dernier clou dans le cercueil de mon innocence en partageant cette vidéo d’archives.



Faque en gros, George Clooney radote la même vieille histoire depuis les années 1990.



Mais là, elle redevient virale parce que vous n’étiez peut-être pas nés dans ce temps-là...

