Mariloup Wolfe engage Maripier Morin pour son prochain film et ça fait réagir

La comédienne et réalisatrice Mariloup Wolfe a décidé de confier le rôle principal de son prochain film à Maripier Morin, et son choix fait réagir les Québécois.

On apprenait l'année dernière que Mariloup Wolfe s'occuperait de la réalisation d'un film intitulé Arlette!, dont l'histoire tourne autour d'Arlette, une jeune femme dans la trentaine recrutée pour rajeunir l'image du gouvernement du Québec.

SÉBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI Mariloup Wolfe et Maripier Morin en 2016

• À lire aussi: Mariloup Wolfe a un nouveau chaton et on l’aime déjà

• À lire aussi: Mariloup Wolfe et Mirianne Brûlé partagent plein de photos des retrouvailles de «Ramdam»



Voilà qu'un peu plus d'un an plus tard, on en sait un peu plus sur la distribution de ce prochain long métrage, qui mettra en vedette David La Haye, Micheline Lanctôt, Gilbert Sicotte, Benoît Brière, Kathleen Fortin, Gaston Lepage ainsi que nulle autre que Maripier Morin dans le rôle titre.





Le producteur André Rouleau expliquait à La Presse que l'animatrice et comédienne s'était tout simplement démarquée en audition, et qu'il s'agissait de la meilleure décision à prendre pour le film.

De vives réactions

Il s'agit d'un choix qui divise les internautes, étant donné que la vague de dénonciations, pendant laquelle Maripier Morin a été dénoncée par Safia Nolin pour une morsure à la cuisse dans un bar, ne remonte qu'à il y a quelques mois. C'était en juillet 2020.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Maripier Morin à Montréal, le mardi 22 octobre 2019

Si certains se réjouissent de voir la comédienne reprendre le boulot, d'autres jugent qu'il est encore tôt pour son retour. De leur côté, certains internautes ne font preuve d'aucune nuance et affirment que si le nom de quelqu'un est sorti durant une vague de dénonciations, cette personne ne devrait plus jamais avoir le droit de vivre dans l'œil du public.



Pour ou contre, les gens ne se sont pas gênés pour dire ce qu'ils en pensaient. Plusieurs ont fait valoir leur opinion sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ainsi que sous la plus récente publication Instagram de Mariloup Wolfe.

Voici quelques commentaires publiés sur les réseaux sociaux:

Enfin on pardone et on redonne la chance aux gens qui on du talent. On avance...



Maripier Morin dans le rôle-titre d’« Arlette ! » - La Presse+ https://t.co/n5Z7Mr2SmB — Pascal Chrétien (@Pascalchretien) March 13, 2021

Incroyable! Je m'abstiendrai de tout autre commentaire! — guy-anne lambert (@guyannelambert) March 13, 2021

Content qu’elle soit de retour — Stephane Otis (@OtisStephane) March 13, 2021

Bon retour Maripier ! 👍



Maripier Morin tiendra le rôle-titre du film de Mariloup Wolfe: https://t.co/ARApL5kyQP — Raymond Martineau (@Raymond34457944) March 13, 2021

Je n’ai vraiment aucun problème avec son retour !

Elle a payé pour son geste, chèrement selon moi, elle a le droit de revenir.



CINÉMA - Maripier Morin dans le rôle-titre d’« Arlette ! » #lapresseplus https://t.co/TUB1whNCdz — Francine Labrecque 😷🍷⚜️🎗#defendonsnosprofs (@FrancineLabre17) March 13, 2021

Je n’ai vraiment aucun problème avec son retour !

Elle a payé pour son geste, chèrement selon moi, elle a le droit de revenir.



CINÉMA - Maripier Morin dans le rôle-titre d’« Arlette ! » #lapresseplus https://t.co/TUB1whNCdz — Francine Labrecque 😷🍷⚜️🎗#defendonsnosprofs (@FrancineLabre17) March 13, 2021







Rappelons que Maripier Morin retrouvera également son rôle de Sophie dans la deuxième saison de La faille, comme l'avait expliqué Charles Lafortune il y a quelques semaines.

• À lire aussi: Charles Lafortune se prononce sur le retour de Maripier Morin à La faille



En octobre dernier, l'animatrice, comédienne et femme d'affaires avait brisé le silence en mentionnant, sur Instagram, qu'elle avait «cheminé» et que ce cheminement était «nécessaire» à son évolution ainsi qu'à la reprise graduelle de ses activités professionnelles.



À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s