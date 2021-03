Voici le quatrième délogé de «Star Académie»

Le dimanche 14 mars marque le cinquième variété de Star Académie, ce qui veut aussi dire un quatrième départ déchirant de la part de l’un des candidats.

Jo�l Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: [QUIZ] À quels candidats de Star Académie appartiennent ces belles chevelures?

• À lire aussi: Voici où vous procurer les vêtements de Star Académie

Plus ça avance, plus on apprend à connaître les académiciens, et plus c’est difficile de les voir quitter le manoir de Waterloo.

Les trois candidats en danger étaient Annabel, Lunou et Matt.

On se souvient que la semaine dernière, le public a voté pour sauver Guillaume, alors que le corps professoral a sauvé William. C’est donc la talentueuse Meghan Oak qui a dû plier bagage.

Pour tenter de gagner tant le cœur du public que celui des professeurs, ce soir, les 3 candidats en danger ont performé devant quelques membres de leurs familles, présents en studio pour les encourager.

C’est Matt qui a ouvert le bal. Le jeune homme avait pris l’audacieuse décision de révéler l’une de ses propres compositions, De l’or. Le plus impressionnant là-dedans? Le titre a été composé spécialement pour sa mise en danger à Star Académie et ce, quelques jours seulement avant le variété.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Ensuite, Annabel a chanté la puissante chanson Bird Set Free de Sia.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Finalement, Lunou a opté pour la chanson La rue Belmont de l'artiste québécoise Diane Dufresne. Lunou désirait démontrer aussi ses talents en jeu grâce à cette pièce un peu théâtrale.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Suite à ces 3 performances touchantes, le public a parlé. Les téléspectateurs ont choisi de sauver Lunou grâce à leurs votes.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Le corps professoral composé de Gregory Charles, de Lara Fabian et d'Ariane Moffat s’est consulté un instant, choisissant finalement de sauver Annabel.

C’est donc ici que le parcours de Matt Moln à Star Académie se termine. Il ne reste plus que 11 Académiciens.

Retrouvez-les du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.

À voir aussi, nos entrevues avec les délogés de Star Académie:

s

s

s