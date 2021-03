Voici pourquoi il est presque impossible d'avaler plus de 3 fois de suite

Le corps humain est plein de mystères.

Un utilisateur de TikTok a mis le feu au web en avançant qu’il est presque impossible de déglutir «dans le vide», c'est-à-dire sans manger ou boire, autant qu’on le désire.

Dans sa vidéo qui a été aimée plus de 525 000 fois, Jesse Beharrell avance qu’on ne peut pas avaler sa salive plus de trois fois consécutives avant que notre corps nous force à arrêter.

Certaines personnes se sont empressées de commenter qu’elles avaient réussi à avaler plus de trois fois de suite, mais pas de beaucoup non plus.

Par contre, la plupart sont d’accord qu’après trois fois, il devient très difficile d’avaler sa salive.

Comme pour la plupart des choses étranges que notre corps fait, il existe une explication scientifique.

La voici.

D’abord, sachez qu’il existe deux types de déglutition: la déglutition à sec, lorsqu’on avale uniquement notre salive, et l’autre, celle qui permet de transporter des liquides, de la nourriture mastiquée ou tout autre chose qu’on souhaite déplacer vers l’estomac.

Pour déglutir, les 22 muscles de notre gorge doivent se contracter pour faire descendre le contenu de notre œsophage. Cette action s’appelle «péristaltisme œsophagien».

Quand on avale «à sec», les muscles n’ont rien à agripper, ce qui fait qu’ils travaillent plus fort que si on était en train d'avaler une bouchée d’un délicieux cheeseburger.

Et donc lorsqu’on essaie de ne rien avaler plusieurs fois de suite, les muscles se fatiguent.

De plus, il est impossible de respirer en même temps qu’on déglutit. C’est une bien bonne affaire, question d’éviter qu’on projette ce qu’on est en train d'avaler dans nos poumons.

C’est pour ça que si vous essayez d'avaler plusieurs fois de suite, vous pouvez avoir l’impression de manquer d’air.

Tout ça rend la tâche bien difficile.

Ah, la science!

