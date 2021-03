Pepe Muñoz révèle sa chanson préférée de Céline

Si vous suivez Star Académie sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que le ton avait changé dimanche soir.

C’est parce que le compte a été laissé dans les mains de Thomas, l’administrateur du célèbre compte Instagram «Des mèmes gais».

Thomas s’est rendu sur place au Studio Mel’s et a eu droit à un accès privilégié des coulisses du spectacle.

Étant donné son obsession pour Céline, vous pouvez vous douter qu’il était bien énervé d’avoir la chance de croiser Pepe Muñoz, danseur, styliste et ami de vie de la diva de Charlemagne, qui était le professeur d’identité artistique de cette semaine.

Thomas a pu s’entretenir avec M. Muñoz et lui a même demandé quelle était sa chanson préférée de Céline.

Après y avoir pensé quelques instants, le danseur a répondu Regarde-moi, tiré du mythique album D’eux.

Un choix étonnant de la part de Pepe. On aurait pu croire qu’il serait plus du genre The Prayer, ou To Love You More, mais on est très content qu’il soit allé pour une chanson de Céline franco.

