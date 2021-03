Un homme échoue son examen de conduite pour une 192e fois

Un Polonais qui a sans doute lu le livre «Maurice Richard: un bon exemple de détermination» vient d’échouer son test de conduite pour une 192e fois.



L’homme de 50 ans, qui est un résident de Piotrków Trybunalski, essaie apparemment de réussir son examen depuis 17 ans, sans succès.

• À lire aussi: Un homme a une demi-barbe sur son permis de conduire



Selon le site Notes From Poland, le système pour l’obtention du permis de conduire en Pologne est assez semblable au Québec.



On doit d’abord réussir un examen théorique, avant de passer le test pratique. Le taux de réussite pour la partie théorique oscillerait entre 50 et 60%; tandis qu’il serait aux alentours de 40% pour l’aspect pratique.



Le nombre de tentatives allouées n’est pas limité.

• À lire aussi: Un homme de 88 ans se fait arrêter à 191 km/h: il était en retard pour son vaccin

Au total, les presque deux-centaines d’échecs de l’homme lui auraient coûté au total environ 6000 Złoty, soit 1945 dollars canadiens.



Aucune raison ou explication pour ces échecs à répétition n’a été fournie par le diffuseur public TVP qui a d’abord dévoilé la nouvelle.



En moyenne, les Polonais réussissent leur examen de conduite à leur deuxième tentative.



En deuxième position, dans le palmarès des pires non-conducteurs de la Pologne, on retrouve un homme qui en est à 113 tentatives couronnées de non-succès.

• À lire aussi: Ivre, il a pris son auto pour vérifier si le couvre-feu fonctionnait, et bien sûr, il fonctionnait



Selon un moniteur de conduite cité par TVP, il devrait y avoir une loi qui interdit à un candidat de passer l’examen plus de 20 ou 30 fois.



«Si quelqu’un ignore les règles, il ne devrait pas conduire sur les routes. Ça peut poser un danger pour les autres conducteurs, après tout», a déclaré Stanisław Kobusiewicz.



Avec 192 tentatives en vain, ce Polonais est toutefois bien loin du record de tous les temps qui appartiendrait, depuis 2009, à une Sud-Coréenne qui aurait échoué 950 fois son examen de conduite.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s