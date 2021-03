[VIDÉO] François «Legros»: Justin Trudeau se trompe en conférence de presse

C’est rare que le premier ministre du Québec et le premier ministre du Canada sont au même endroit au même moment ces temps-ci.

Lundi matin, François Legault et Justin Trudeau ont annoncé conjointement la création d’une usine d’assemblage de bloc-batteries à Saint-Jérôme. Le projet de Lion Électrique, financé à la hauteur de 100 M$ par les fonds publics, devrait créer 135 emplois et 150 autres à plus long terme.

C’est bien beau tout ça, mais nous, ce qu’on a retenu, c’est l’accrochage de Justin Trudeau au début de son discours.

Le premier ministre canadien a débaptisé M. Legault.

«Je suis très heureux d’être ici, ce matin, en compagnie du premier ministre "Legros", a-t-il affirmé. François, c’est un grand plaisir de pouvoir te voir en personne.»

C’est fou comment une lettre peut tout changer!

