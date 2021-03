Coeur de Pirate se remet doucement d’une importante opération

Notre Coeur de Pirate nationale, Béatrice Martin de son vrai nom, est en convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale.

La chanteuse a dévoilé à ses abonnés Instagram, ce mardi, qu’elle a été opérée la semaine dernière en raison d’un polype hémorragique sur une de ses cordes vocales.

Coeur de Pirate affirme dans sa publication que cette perspective était sa «peur numéro 1 depuis le début de [sa] carrière», mais qu’après «des mois d’attente pour voir si ça se résorbait tout seul», elle n’a pas eu d’autre choix de subir une intervertion



Un polype des cordes vocales est une irritation chronique des cordes vocales, qui n'affecte toutefois qu’une seule corde vocale à la fois, selon Santé Magazine.



«Cette irritation des cordes vocales est provoquée le plus souvent par un excès vocal régulier, par exemple si l'on crie ou chante fort», explique le site web spécialisé en santé.

On s’entend que, pour une chanteuse professionnelle, c’est loin d’être idéal.

Instagram Coeur de Pirate



Ce petit pépin de santé a néanmoins fait réaliser à Béatrice Martin l’importance de sa voix.

«Honnêtement je me rendais pas compte de la chance que j’avais de pouvoir chanter et quand on m’a annoncé le diagnostic j’ai vu mon monde s’effondrer. Je suis confiante pour la suite des choses, je ne vais plus jamais prendre “chanter” pour acquit (sic) et je crois que ma voix va tout simplement être plus forte une fois guérie», a-t-elle écrit sur Instagram.

Elle conclut son message à ses fans en déclarant qu’après quelques semaines de récupération, elle sera de retour.

