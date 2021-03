Voici pourquoi Archie, le fils de Meghan et Harry, n’est pas prince

Dans son entrevue très, très, très, très, très médiatisée avec Oprah, la duchesse Meghan Markle a révélé qu’il avait été question de ne pas accorder le titre de prince à son fils Archie.

L’épouse du prince Harry était très inquiète de cette décision, puisque cela signifiait que l’enfant n’aurait pas droit aux mêmes services de sécurité offerts par le palais aux princes et princesses.

Photo Harpo Productions / Joe Pugliese

Il était par contre «normal» et prévu qu’il en soit ainsi, comme le rapporte la BBC. Les enfants du prince Harry ne sont pas encore «autorisés» à porter les titres royaux de prince et princesse. Mais ils pourraient l’obtenir bientôt...

Ce que dit le protocole

Vous vous en doutez, la monarchie britannique est régie par des codes sévères qui ne peuvent être changés qu’avec l’approbation du monarque.

Depuis 1917, un arrêt royal signé par George V indique que les arrières-petits-enfants du souverain ne reçoivent pas le titre de prince ou de princesse à la naissance. Exception faite, bien sûr, du fils aîné du fils aîné du prince de Galle. En clair, le descendant direct du trône a droit au titre de prince, même s’il n’est «que» l’arrière-petit-fils du monarque.

AFP

Dans le cas qui nous intéresse, le prince George, fils aîné du fils aîné (William) du prince de Galle (Charles), est donc prince. Selon ce qu’indique ce même arrêt, les frères et sœurs plus jeunes de George, Charlotte et Louis, n’auraient pas encore ce titre. Mais en 2012, sentant peut-être qu’elle allait vivre bien longtemps, la Reine a publié un nouveau décret précisant que tous les enfants du prince William pourraient porter les titres de prince et princesse dès leur naissance.

AFP Prince George (à droite), princesse Charlotte et prince Louis (à gauche)

Il est également à noter que les titres de princes et princesses se transmettent pour l’instant par la descendance masculine. C’est pourquoi, par exemple, les enfants de Andrew, Beatrice et Eugenie, en tant que filles d’un fils de la reine, portent le titre de princesse, mais que les enfants de Anne, fille de la Reine, même s’ils sont des petits-enfants de la souveraine, n’ont pas ces titres royaux.

AFP Les princesses Eugenie (à gauche) et Beatrice (à droite), les filles du prince Andrew

Une question de temps

Bref, lorsque le prince Charles montera sur le trône, Archie sera désormais le petit-fils du monarque, et il deviendra prince, comme ses cousins et cousines George, Charlotte et Louis.

AFP

La duchesse Meghan Markle connaissait bien ce protocole, puisqu’elle a fait référence à ce décret du roi George lors de son entrevue avec Oprah.

Elle a par contre laissé sous-entendre «qu’ils voulaient peut-être changer la tradition pour Archie», mais en restant évasive.

AFP

La monarchie prépare-t-elle de nouveaux décrets pour réduire la taille de la famille royale? Certains croient que oui, puisque le prince Charles a déjà étayé son désir de réduire la taille de la famille royale et les dépenses de celle-ci.

Par contre, comme le rapporte toujours la BBC, le futur roi d’Angleterre n’a jamais exprimé clairement ce qu’il souhaitait changer à ce sujet.

