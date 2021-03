Elle découvre que son chum la trompe grâce à sa montre Fitbit

Une dame sur TikTok a raconté comment elle a découvert que son ancien copain l’avait trompée et c’est... particulier.

En effet, Nadia Essex, reconnue pour ses vidéos sur les rencontres amoureuses, a expliqué sur la plateforme que c’est une montre Fitbit qui a trahi son ex-conjoint.

Les deux ex-amoureux avaient synchronisé leurs appareils et Essex a su, alors qu’il était sorti un soir, qu’il y avait eu une activité physique anormale.

Oups.

«J’ai quelque chose d’unique», a affirmé la femme de 39 ans en parlant de son histoire.

«Je me suis réveillée le matin en me disant que je devais faire le déjeuner. J’avais une notification sur ma Fitbit qui disait qu’entre 2 h et 3 h du matin, il avait brûlé 500 calories», a-t-elle ajouté.

On comprend ensuite qu’elle n’a pas continué à cuisiner le déjeuner.

La vidéo a été visionnée près d’un demi-million de fois.

