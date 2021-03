Michelle Obama reprend Kimmel suite à une question étrange sur sa vie sexuelle

Depuis la fin de la présidence de Barack Obama, son épouse Michelle et lui-même ont réussi à se maintenir occupés.

Podcasts, livres, séries Netflix, etc.

C’est justement en faisant la promotion de sa nouvelle série Waffles + Mochi que Michelle s’est retrouvée à l’émission de Jimmy Kimmel mardi soir.

L’entrevue se déroulait bien, Michelle était toujours aussi charismatique et drôle, Jimmy avait l’air de bonne humeur. Après environ cinq minutes à jaser, l’animateur a essayé de ramener la conversation vers un sujet qui semble l'obséder.

«Il y a quelques années, je t’ai interviewé à Tacoma, Washington, devant un énorme groupe de personnes. Tu faisais une tournée promo pour ton livre. Nous avons eu une bonne conversation, c’était très amusant, tout le monde était très excité de te voir», s’est rappelé Kimmel.

«Je t’ai posé une question ce soir-là, une question que j’ai ensuite posée à ton époux.»

«Je t’ai demandé si le soir que le SEAL Team Six ont tué Oussama Ben Laden suite aux ordres de ton mari, est-ce que vous avez fait l’amour pour célébrer?»

Non seulement Michelle a refusé de répondre (avec raison) une fois de plus, mais elle a poussé la réflexion plus loin.

«Tu sais, je dois dire à ton auditoire, que pour une raison tordue, tu est très obsédé par cet aspect d’un événement historique majeur», a répondu l’ancienne Première dame.

«Personne d’autre, personne, dans toutes les conversations que j’ai eues à ce sujet ne m’a interrogé sur ce point particulier, sauf toi Jimmy.»

«Donc je te renvoie la balle», a-t-elle enchaîné en riant.

«Tu es encore comme un petit garçon dans ta chambre à coucher, sous les couvertures avec sa lampe de poche en train d'espérer que personne te voit», a ajouté Michelle en mimant feuilleter les pages d’une revue.

Ceci est la troisième fois que Kimmel tente d’avoir une réponse à sa question.

En novembre dernier, il avait demandé la même chose à l’ancien président.

«Je crois qu’elle dormait. La vérité, c’est que la majorité des soirs, quand je finissais de travailler, elle faisait déjà dodo», avait déclaré Barack Obama.

