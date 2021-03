Il sera recommandé de ne pas crier dans les montagnes russes en Californie

Les amateurs de sensations fortes de passage sur la côte ouest américaine devront se fermer le clapet!



Les parcs d’attraction californiens devraient pouvoir rouvrir leurs portes au début du mois prochain, après avoir longtemps fermés en raison de la pandémie de COVID-19, rapporte ABC7.

Cependant, les visiteurs des parcs à thèmes qui ont envie de s’éclater dans des montagnes russes devront apprendre à se mettre un bouchon dans la bouche.

L’association des parcs d’attraction de la Californie recommande en effet aux gestionnaires de parcs de demander à leurs visiteurs d'«atténuer les effets des cris», parmi un ensemble de directives visant à limiter la propagation du coronavirus.

Pour ce faire, le plan de réouverture des parcs suggère aux gestionnaires de rendre le port du masque obligatoire et d’ajuster la configuration des places dans les manèges.

On demande aussi aux propriétaires d’attraction de limiter les activités comme chanter et crier qui, comme on le sait, peuvent accroître le risque de propagation de la COVID.

Les parcs d’attraction, les matches sportifs et les événements extérieurs pourront commencer à accueillir des visiteurs à compter du 1er avril en Californie, selon la couleur du palier d’alerte dans le comté du lieu en question.

