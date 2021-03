Le Nebraska déclare une journée de la viande en réponse à la journée sans viande du Colorado

L’État du Colorado, aux États-Unis, a invité ses résidents à consommer moins de viande en déclarant que le 20 mars sera le MeatOut Day.

L’initiative des journées sans viande existe depuis les années 1980 et invite les gens à remettre en question leur consommation de viande, les encourageant à varier leurs sources de protéines.

Le voisin du Colorado, le Nebraska, ne l’a pas pris et a donc déclaré que le 20 mars serait le Meat On The Menu Day. Selon le gouverneur de l'État, le républicain Pete Ricketts, l'action du Colorado est une «attaque directe contre [le] mode de vie». Il a bien sûr fait cette annonce depuis une boucherie.

Selon le directeur du département de l'Agriculture, Steve Wellman, l'industrie agricole du Nebraska représente un emploi sur quatre et, annuellement, les éleveurs de l'État vendent pour 12 G$ de produits de la viande.

Est-ce qu’on peut dire qu’il y a du beef entre les deux États?

