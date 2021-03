Enceinte, la conjointe de Kevin Bazinet est hospitalisée pour la COVID-19

Jeudi, on apprenait que Charlie Cormier, la conjointe de Kevin Bazinet, qui est enceinte de leur petite fille, était hospitalisée en raison de symptômes trop sévères de la COVID-19.

Le chanteur a publié un message sur les réseaux sociaux pour faire part de la situation à ses fans. «Envoyez de l’amour à @charliecrm_ qui vient d’entrer à l’hôpital à cause [de la COVID]. Elle n’a pas eu une semaine facile! J’espère qu’ils prendront soin de toi autant que tu prend[s] soin des gens autour de toi! Je t’aime ma chérie, j’aimerais pouvoir être avec toi, sois forte», avait-il mentionné.



Puis, vendredi, la future maman a adressé un long message à ses abonnés Instagram, dans lequel elle donne de ses nouvelles.

«Merci tout le monde pour cette vague d'amour et de soutien. Je suis entrée à l'urgence hier pour une détresse respiratoire et un rythme cardiaque instable; l'équipe de l'hôpital de St-Jérôme a été 10/10 dès mon arrivée! Le virus [COVID] s'est accompagné d'une pneumonie qui m'a affecté près de 50% des poumons. J'ai ensuite été transféré[e] à un des meilleurs hôpitaux de Montréal pour des soins plus adaptés. Je suis entre bonnes mains, on est stabilisés et bébé aussi va bien même si son petit coeur bat plus vite que d'habitude.»



On souhaite que Charlie et son bébé se remettent sur pieds le plus rapidement possible.

