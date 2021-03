Les 13 moments clés du gala les Oliviers

Maudite pandémie pareille hein?

Ça fait maintenant un an que notre vie est interrompue et qu’on ne peut plus faire les activités qu’on aime.

Aller aux quilles, visiter nos parents, et aussi, des fois, aller voir des spectacles d’humour.

Heureusement pour nous, dimanche soir, nous avons eu la chance de retrouver nos humoristes préférés le temps d’un gala télévisé.

Voici les moments à retenir du gala:

1. Le monologue d’ouverture de François Bellefeuille

L’homme qui a moins de cheveux qu’il en a déjà eu avait la tâche d'animer un gala célébrant le métier des artisans de l’humour durant une année qui a été particulièrement rough. Devant 58 personnes, il a tout de même réussi à tirer des rires en ploguant le mot présentiel, en inventant le concept d’un super perdant et en faisant une blague de Julien Lacroix qui a mis tout le monde mal à l’aise.

2. Société Secrète

Pour présenter le gagnant dans la catégorie découverte de l’année, on a eu droit à un sketch qui a potentiellement été tourné au fort Chambly mettant en vedette Martin Matte, Kat Levac, Phil Laprise, Maude Landry, qu’on a vu aller aux toilettes, et Sam Breton. Ah oui, pis Gino Chouinard.C’est Arnaud Soly qui s’est mérité la statuette.

3. Les arts dramatiques

Fâché de ne pas être nommé dans la catégorie de Fiction humoristique, François Bellefeuille s’est fait donner des cours de jeux par Ève Landry, Jason Roy Léveillé et même Robert Lepage. Gaston Lepage aussi était là. C’est comme ça que je t’aime a gagné le prix, et François Létourneau a tapé des mains trop proche du micro à plusieurs reprises pendant son discours.

4. Si on peut pas en rire...

Pour la première (et on le souhaite dernière) fois, on a remis un prix spécial Artiste Covid à l’artisan du rire qui a été là pour remonter le moral des Québécois pendant l’année de caca qu’on vient de traverser. Pour citer l’animateur «Tu sais que t’es dans une époque weird quand Sylvain Larocque devient un rayon de soleil». À la surprise de personne, Mathieu Dufour a remporté le prix.

5. RIP

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques a été sollicité pour rendre hommage aux gens décédés dans les 12 derniers mois. Malheureusement, il n'en a eu aucun. À la place, il a ramassé un de ses anciens collègues qu’on ne nommera pas, mais qui aimait faire des blagues d’inceste.

6. Ça prend toute sorte de monde

Pour présenter le prix d’émission humoristique, Louis T. a parlé du fait que pour percer en humour aujourd’hui, il est préférable d’avoir un diagnostic quelconque, comme l’autisme, un TDAH, etc. La voix de la génération Y Marc Brunet est venu chercher le prix pour l’émission Like-Moi.

7. Chaussures Zoom

Tout le monde était confus devant la phrase «spectacles sur zoom». Ça a duré un peu longtemps.

8. Sur les ondes terrestres

On a vu les dessous de la radio avec les humoristes qui en font au quotidien. Notre conclusion est que ça n’a pas l’air facile de se lever tôt.

9. L’homonyme

Cette année marque le 50e anniversaire du décès d’Olivier Guimond. Son amie, collaboratrice et la voix de Marge Simpson Béatrice Picard lui a rendu un vibrant hommage.

10. On s'ennuie

Pierre-Yves Roys-Desmarais et Arnaud Soly ont remercié leur public, de qui ils s’ennuient, avec une chanson dans laquelle ils énumèrent plein de petites choses que fait le public. Ils se sont aussi embrassés à travers un plexi.

11. Le meilleur du pire

Charles Beauchesne est venu présenter les pires moments des Oliviers dans un numéro très drôle. On s’est fait rappeler le moment où Dominique et Martin ont fait une parodie de Avatar sur fond de gay-panic. Et on s'est aussi fait rappeler l’existence de Alain Dumas.

12. Des micros aux vieux

Jacques l’heureux, Micheline Lanctôt et France Castel ont animé un podcast pour les 65 ans et plus. On est déçus que ça n’existe pas pour vrai. Franky et Korine Côté se sont moqués des petites annonces Facebook des autres humoristes.

13. Yas queen

Finalement, Rita Baga est venue présenter le prix pour Olivier de l’année en portant la plus grosse robe de l’histoire. Quelle belle façon de finir un gala.

Ah et c’est Sam Breton qui a gagné ce prix-là.

