Tous les looks du 22e Gala Les Olivier (même s'il n'y avait pas de tapis rouge)

Pandémie ou pas, la 22e édition du Gala Les Olivier a eu lieu le 21 mars, en direct à ICI Télé, dans une formule, évidemment, un peu différente. C'est François Bellefeuille qui a piloté, pour la première fois, cette soirée qui s'est déroulée dans le plus grand respect des normes sanitaires avec un auditoire réduit.

Courtoisie APIH

Et même si, pour cette raison, il n'y a pas eu de tapis rouge contrairement aux autres années, cela n'a pas empêché vos comiques préférés de mettre «le paquet» et d'enfiler leurs plus beaux habits (en tout cas pour la plupart).

Voici tous les looks du 22e Gala Les Olivier:



Rosalie Vaillancourt





Mariana Mazza





Christine Morency

Instagram

Instagram

Maude Landry

Paul Ducharme Photo

Arnaud Soly

Paul Ducharme Photo

Pierre Hébert

Paul Ducharme Photo

Phil Roy

Instagram

François Bellefeuille

Paul Ducharme Photo

François Létourneau

Paul Ducharme Photo

Mathieu Dufour

Paul Ducharme Photo

Fayolle Jean Jr. et Matthieu Pepper

Paul Ducharme Photo

Guy A. Lepage

Mélanie Ghanimé

Rachid Badouri

Paul Ducharme Photo

François Morency

Capture d'écran

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Paul Ducharme Photo

Louis T

Paul Ducharme Photo

Billy Tellier

Paul Ducharme Photo

Marie-Lyne Joncas

Paul Ducharme Photo

Virginie Fortin

Paul Ducharme Photo

Mélanie Couture

Paul Ducharme Photo

Érich Preach

Paul Ducharme Photo



Stéphane Rousseau

Capture d'écran





