Le meilleur du pire des défis TikTok

Pour plusieurs, TikTok est ce qui a permis de passer à travers la première année de la pandémie sans trop s’ennuyer.

Pour certains, TikTok est aussi l'excuse pour faire des grosses niaiseries, certaines étant même dangereuses.

La semaine dernière, on vous rappelait quelques fois où TikTok a été ben, ben, ben weird: • À lire: 16 exemples qui prouvent que TikTok est une place vraiment louche

Cette semaine, on a pensé répertorier les pires fois où des gens ont décidé de relever des défis sur le réseau social. Ce ne fut pas simple. Mais allons-y.

Voici le meilleur du pire des défis TikToks de la dernière année (à peu près):

N’essayez pas ça à la maison.

Dans le cadre du Skull Breaker Challenge, trois personnes se tiennent une à côté de l'autre. La personne du milieu saute dans les airs, tandis que les deux autres frappent ses pieds et la font tomber sur le dos. C’est, bien sûr, SUPER DANGEREUX!

D’abord simplement coquin, le Silhouette Challenge consiste à montrer sa silhouette en contre jour avec un filtre rouge sur une musique sexy. Malheureusement, des pas fins ont rapidement trouvé comment modifier l’image pour voir ce que le filtre cache.

3. Le Throw It in the Air/Concussion Challenge

Bon, un autre défi spécial «commotion». Le défi «Lance-le dans les airs» consiste à prendre des objets et à se les lancer au-dessus de la tête.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un son que «seules les personnes de moins de 25 ans peuvent entendre» fait fureur sur TikTok

4. Le Outlet Challenge/The Penny Challenge

https://youtu.be/yFl6UhH1Stc

Le défi, qui a abîmé plein de prises électriques, consiste à glisser un sou derrière un chargeur de téléphone branché, créant des flammèches. On a pas vraiment besoin de vous le dire, c’est super dangereux. On peut être facilement électrocuté, recevoir des éclats de métal ou déclencher un incendie.

5. Le Cha Cha Slide Challenge

https://youtu.be/mn2GXRwRGMw

Peut-être qu’ils s’ennuient trop des planchers de danse, mais des internautes se sont mis à danser avec leur auto sur les routes. Le défi Cha Cha Slide!

6. Le Cereal Challenge

Dans le défi Céréales, une personne se couche sur le dos et quelqu’un lui verse des céréales et du lait dans la bouche pour ensuite en manger. Ce n’est pas le défi le plus dangereux, même s'il y a un risque que la personne couchée s’étouffe, mais c’est clairement le plus dégueulasse.

7. Le Bright Eye Challenge

https://youtu.be/ErJi6QPOvh0

Selon ce défi, il suffirait de mettre un mélange de javellisant, de désinfectant à main et de crème à raser dans un sac et de déposer le tout sur un œil pour qu’il change de couleur. Bien sûr, ça ne fonctionne pas et c’est incroyablement dangereux. Le Sac de chips souhaite vous rappeler qu’il n’est jamais une bonne idée de mélanger des produits chimiques ainsi, et encore moins de les rapprocher de ses yeux.

• À lire aussi: Sur TikTok, des élèves scient des chaises d'école avec les élastiques de leurs masques

8. Le Kiki Challenge

https://youtu.be/fxZ0y5bXjEY

Le défi accompagnant la chanson « Kiki Do You Love Me» de Drake consiste à danser dans la rue en étant filmé par un appareil se trouvant dans une voiture roulant lentement et souvent laissée sans conducteur. On va vous laisser deviner pourquoi ce n’est pas une bonne idée.

9. Le Vacuum Challenge

https://youtu.be/uqf_UFOU1lU

Avec supervision, ce défi est assez inoffensif. Le participant se place dans un sac de poubelle et s’y retrouve scellé avec un aspirateur. Une adolescente s'est quand même retrouvée prise 2 heures dans son sac avant que ses parents ne la retrouvent.

Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise)

L’influenceuse Ava Louise a tenté de lancer le Coronavirus Challenge en se filmant en train de lécher un siège de toilette dans un avion. Très peu ont copié son idée, mais on peut tout de même trouver des imitateurs qui ont léché des toilettes publiques et des barres de métro. On ne sait pas lequel est le pire.

11. Se limer les dents et y mettre du peroxyde

Il n’y a pas de la désinformation que sur Facebook. L’année passée, plusieurs ont abîmé, de façon permanente, leurs dents. Des TikToks circulaient les invitant à se limer les palettes pour un sourire plus droit. D’autres vidéos suggéraient aux internautes de se mettre du peroxyde directement sur les dents pour les rendre plus blanches. 0 dentiste sur 10 recommande ces traitements maison.

On espère que vous n'avez pas perdu foi en l'humanité. Après tout, il y a de la vie ailleurs que sur TikTok.

