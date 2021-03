Un papa qui cherche des partenaires de jeu vidéo pour son fils autiste en trouve des milliers sur Facebook

Un Français qui a écrit un statut Facebook pour trouver des partenaires de jeu en ligne à son fils de 15 ans atteint de trouble du spectre de l’autisme en a eu pour son argent quand sa publication est devenue virale.



Samedi après-midi à 13h43 (heure du Québec), Florent Chapel a écrit sur Facebook qu’il cherchait des gens pour jouer en ligne avec son fils de 15 ans, Galaad, qui est passionné de jeux vidéos, mais qui a de la difficulté à se faire des amis en raison de son autisme.

Il cherchait surtout des joueurs de GTA V ou RocketLeague sur XBOX ONE, «pour des faire parties régulièrement... une heure le week-end serait super», a-t-il écrit sur le réseau social.

«Je lance cette bouteille à la mer pour un jeune homme doué et enthousiaste qui espère beaucoup de cet appel! Merci d'avance les Gamers 😉», a conclu Chapel.



Eh bien, la bouteille à la mer a trouvé preneur parce qu’à peine 48 heures plus tard, 258 000 personnes ont partagé sa publication, 10 000 l’ont commentée et 34 000 y ont réagi.

Et le plus beau là-dedans, c’est que la plupart des commentaires viennent de gamers qui proposent à Galaad de jouer avec eux.



Les réseaux sociaux sont souvent des égouts à ciel ouvert, mais parfois, la magie opère et les humains montrent leurs plus belles facettes.

Bravo les humains!

