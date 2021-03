Une homme emprunte une BMW d’un concessionnaire pour voler une banque et tente d’acheter la BMW avec l’argent volé

Un homme devra passer les 20 prochaines années en prison à la suite d’une tentative de vol plus ou moins réfléchie.

Selon des documents de la cour, Eric Dion Warren était en cours de processus de s’acheter une BMW, en 2019. Il avait même emprunté une auto de luxe au concessionnaire pour voir si ça lui allait.

Nous croyons que oui, étant donné que c’est au volant de cette même voiture qu’il a commis un vol de banque.

Warren est entré dans une banque, a approché une employée et lui a tendu un sac de fast food vide et une note sur laquelle on pouvait lire: «Ceci est un fu***** vol. Tu niaises, tu meurs. Je veux 10 000$ en coupures de 50$ et de 100$, tu as une minute sinon je te tue.»

L’homme de 50 ans a alors sorti une arme à feu et a ajouté «Je ne joue pas, je veux seulement des 100$ et des 50$.»

15 minutes après le braquage, Warren est allé au concessionnaire où il avait emprunté l’auto et selon des témoignages des employés, s’est mis à brandir de l’argent.

Il est ensuite entré dans le bureau des finances pour finaliser l’achat de la voiture.

Alors qu’il tentait de payer la voiture cash, le concessionnaire a reçu un appel pour les aviser qu’une de leurs voitures avait été utilisée pour commettre un crime.

Quelques minutes plus tard, il était en état d’arrestation. Sur lui, il avait de l’argent liquide avec des numéros de série correspondant aux billets volés à la banque, ainsi qu’un fusil à air comprimé, peint pour ressembler à une véritable arme à feu.

Le crime parfait n’existe pas.

