Carl, Jocelyne et Léo sont enfin réunis et reviennent sur leurs années Radio Enfer

Radio Enfer a marqué une génération d'enfants et de pré-ados québécois et les plus nostalgiques des années 1990-2000 ont été servis la semaine dernière.

En effet, Carl le cat Charest (François Chénier), Jocelyne Letendre (Micheline Bernard) et Léo Rivard directeur technique (Robin Aubert) étaient de passage à l'émission Les enfants de la télé.

Radio Enfer Carl Charest (François Chénier) et Léo Rivard (Robin Aubert) - Radio Enfer saison 1





Même si l'émission n'était pas réservée exclusivement à Radio Enfer, il était inconcevable pour les animateurs André Robitaille et Édith Cochrane de recevoir le trio sans aborder cette série devenue culte.

Incarnant respectivement le petit bum au coeur tendre de l'école, la psychologue qui parlait constamment comme si elle était dans le générique de Watatatow et le petit nerd vraiment gêné à la voix trop aigüe, Micheline Bernard et Robin Aubert ont partagé avec plaisir leur expérience sur le plateau de l'émission jeunesse, diffusée à Canal Famille.



Après qu'un court extrait ait été montré à l'écran, montrant l'étendue du vocabulaire de la psychologue, son interprète, Micheline Bernard, a avoué qu'il s'agissait de textes assez ardus à mémoriser, mais qu'elle avait un plaisir fou à le faire.

Et on doit dire que son jeu était up the top aux bines!





François a par la suite salué la rigueur de Micheline, en racontant une anecdote à propos de la première journée de tournage.



«Je me souviens la première répétition où Micheline est arrivée. On est, justement, Joël Marin (qui faisait Vincent Gélinas), Robin, Michel Charette (qui incarnait Jean-Lou) et moi. On connait pas Micheline, et là, elle arrive et on répète. Et là on s'est parlé les quatre gars. On a fait: ''Ok! Là, on travaille avec une professionnelle!''. [...] Micheline est arrivée avec ce talent comique pis on s'est dit ok, il faut patiner les gars!».





De son côté, Robin Aubert a révélé qu'il devait initialement auditionner pour le rôle de Carl, mais qu'il tenait absolument à camper le rôle de Léo.



«J'ai passé pour Léo, et quand je suis sortie de la salle, j'ai entendu le rire de Louis [Saïa, le créateur de l'émission] et je me suis dit que je l'avais. Je suis pas prétentieux! Quand je sortais d'une audition, en général... j'en passais pas souvent, parce que j'étais pas bon, mais là je savais que je l'avais eu, et j'étais content!»



On se permet de saluer la décision de Louis Saïa. Léo n'aurait pas été Léo sans Robin.

Les trois comédiens ont réitéré, chacun à leur manière, à quel point il s'agissait d'un projet précieux à leurs yeux, et qu'ils sont tous devenus une famille.

Des comédiens sur le party

Fait cocasse à savoir: Micheline Bernard a expliqué que les tournages avaient lieu le dimanche toute la journée, et qu'il n'était pas rare que certains des comédiens avaient un peu trop festoyé la veille et qu'ils sentaient «le fond de tonne», ce à quoi Robin et François ont acquiescé en riant.







L'émission complète, dans laquelle François, Micheline et Robin revisitent l'ensemble de leur carrière respective est disponible sur Tou.tv.



