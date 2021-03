Marie-Mai blessée dans un accident de ski

Marie-Mai a eu ce qu’on appelle une «bad luck», dimanche, sur les pentes lors d’une journée familiale de ski.

• À lire aussi: Kylie Jenner se fait ramasser après avoir demandé à ses fans de contribuer à un GoFundMe

La très populaire chanteuse a été victime d’un accident, qui l’a laissée avec une blessure au bas du corps, plus précisément au niveau du genou.

Lundi midi, elle était de passage au micro de Benoît Gagnon et Marie-Lyne Joncas pour raconter sa mésaventure aux auditeurs de Rouge FM.

Elle a dit que sa blessure ne semble pas être trop grave, mais elle a toutefois admis qu’il y a de fortes chances qu’elle anime la prochaine soirée d’élimination de Big Brother en béquilles ou en fauteuil roulant.

On souhaite un prompt rétablissement à Marie-Mai et on vous rappelle que sur les pentes, la prudence est de mise.

Aussi sur le Sac:

s

s