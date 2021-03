[SONDAGE] Aimeriez-vous que la STM implante ces idées farfelues dans ses bus et métros?

On ne s’en rend pas toujours compte, mais il est possible d’aider, au quotidien, la STM à améliorer son réseau de transport collectif.

Lorsqu’on est un usager du BMW (le fameux Bus-Metro-Walk), on peut en effet contribuer à changer le visage du réseau pour le bien de tous, en prenant quelques instants pour pitonner sur son téléphone.

Et c’est facile!

En s’inscrivant au panel Ma voix ma STM, on peut répondre à des sondages qui permettent d’influencer directement ses déplacements quotidiens et l’avenir du transport collectif à Montréal.



Voici une dizaine de questions très très très très très fictives:





Sondage OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON Partagez votre résultat sur Facebook





Ce ne sont que des exemples farfelus, mais l’important, c’est que vous voyez que vous êtes bons pour répondre à des questions sur la STM.

Sans blague, si vous désirez répondre à de VRAIS sondages sur les projets et les services de la STM, faites comme plus de 20 000 autres clients de la Société de Transport de Montréal et inscrivez-vous à Ma voix ma STM pour donner votre opinion.

En plus, une fois votre profil complété, vous êtes automatiquement inscrit au tirage des deux prix trimestriels de 300$. Ensuite, chaque sondage auquel vous répondez vous donne aussi une chance de gagner l’un des deux prix mensuels de 200$.

Un fou dans une poche!