Zara, la délogée de la semaine à Star Académie, nous présente sa prochaine chanson

On a eu la chance de rencontrer la plus jeune académicienne, Zara, lundi matin, quelques heures à peine après sa sortie de l'Académie.

Elle est malheureusement devenue la cinquième à quitter l'Académie dimanche dernier, après que le public eut choisi de sauver Guillaume pour une deuxième fois, et les professeurs, Maëva.

Les prestations des trois académiciens qui étaient en danger peuvent être entendues ici.

Comme le veut maintenant la tradition du Sac de chips, on a un peu obligé la délogée à nous chanter ses réponses. Zara en a profité pour nous faire un bout de «La magie de l’amour», une de ses compositions.

On remercie Zara et on lui souhaite bonne chance pour la suite, même si on n’est vraiment pas inquiet pour elle.

Visionnez l'entrevue avec la chanteuse de 16 ans ci-haut.

