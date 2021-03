Des youtubers retracent et punissent des déchets qui fraudent des dames âgée

Dans la vie, il n’y a rien de plus satisfaisant que du bon vieux karma.

Vous avez sans doute déjà été victime d’un appel robot ou d’un courriel louche de quelqu’un qui tente de vous soutirer de l’argent.

Vous vous êtes aussi sûrement demandés s’il y a vraiment des gens qui tombent dans le panneau.

Malheureusement, la réponse est oui. Plus qu’on pourrait l’imaginer, même. Et ce sont presque exclusivement des personnes âgées.

Cependant, des intrépides internautes ont développé le passe-temps de retracer et de punir ces fraudeurs sans honneur.

Mark Rober, youtuber et ingénieur connu pour ses boîtes truquées qui piègent les voleurs de colis, s’est allié avec Scammer Payback et Jim Browning pour venger des victimes de ces crimes.

Avant, laissez-nous tenter de vous expliquer comment les arnaques fonctionnent.

D’un centre d’appel à l’étranger, souvent en Inde, des appels robots et des courriels sont envoyés à des centaines de milliers de personnes par jour. Ces messages disent habituellement que leurs comptes de banque ont été accidentellement facturés pour un montant X, admettons 200 dollars pour le bien de cette histoire, et qu’ils doivent appeler un numéro de téléphone pour régler le problème.

Un centre avec 25 employés reçoit environ 500 retours d’appel par jour. Sur ces appels, 5 ou 10 seront arnaqués.

Ensuite, avec un peu de piratage informatique de bas niveau, ces victimes se feront convaincre qu’au lieu de 200 dollars, plusieurs milliers de dollars ont été déposés dans leurs comptes de banque (évidemment, tout ça est faux). Ensuite, par chantage, intimidation et menace, on convainc ces pauvres personnes, qui sont, on vous le rappelle, majoritairement des personnes âgées, d’envoyer par la poste l'argent qu’elles auraient reçu en trop.

À partir de là, aux États-Unis, des gens s’occupent de ramasser les colis contenant l’argent, qui est ensuite séparé parmi ceux qui ont participé à l’opération.

De retour à nos youtubers.

Pour réaliser sa vidéo, Rober et cie. sont entrés en contact avec des victimes et les ont averties qu’elles se faisaient arnaquer juste avant qu’elles aient la chance d’envoyer l’argent. Plutôt que le paquet contenant du cash, c’est plutôt une boîte munie d’un GPS, de micros, de caméras, et d’une machine qui lance des confettis et du liquide puant que les malfaiteurs ont reçu.

Ah oui, et une visite de la police. La fraude est un crime sévère et ceux qui la commettre pourraient potentiellement passer du temps derrière les barreaux.

La vidéo satisfaisante se termine avec une mise en garde importante. La meilleure façon de prévenir ce genre de crime est par l’éducation. Si vous connaissez des personnes qui pourrait être susceptible à la fraude, ayez des conversations avec eux à ce sujet. Dites-leur que si jamais elles reçoivent des appels du genre, de vous consulter avant de faire quoi que ce soit.

Ça pourrait arriver à n’importe qui.

