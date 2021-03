François Legault trouve que le PLQ est pas mal comme QS

Le premier ministre du Québec semble trouver que le Parti libéral du Québec se transforme tranquillement en... Québec solidaire!

De moins, c’est ce qu’il a sous-entendu, jeudi, lors de la période de questions.

En fin stratège politique, François Legault a soutenu qu’avec Dominique Anglade à sa tête, le PLQ devenait de plus en plus le «Québec solidaire libéral».

Pardon?

Oui, le «Québec solidaire libéral».

«Avec la nouvelle cheffe de l'opposition, du Parti libéral, le Parti libéral n'est plus le parti de l'économie. Qu'elle parle avec les gens, là, qu'on appelle de Québec inc., puis ils vont dire: "Le Parti libéral ressemble de plus en plus à Québec solidaire, de plus en plus à Québec solidaire"», a-t-il d’abord déclaré.

«Elle, elle voit ça comme un compliment, mais on a besoin de créer de la richesse au Québec pour être capable de mieux financer nos services en santé, en éducation. C'est ça que les Québécois ont compris, puis c'est ça que la nouvelle cheffe de Québec solidaire libéral n'a pas compris», a ajouté M. Legault.

Pour visionner l'extrait:

Si vous êtes en train de vous dire «me semble qu’il y va un peu fort», dites-vous que les réactions au Salon bleu semblaient être de votre bord.

On peut même voir le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, taper sur sa chaise tellement il n'en revient pas.

Verrons-nous la fusion du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire prochainement?

On ne pense pas, non.

