Les «vraies bandes sonores» du party de complotistes ont été «retrouvées» et c’est hilarant

Mathieu Bouillon est un des comiques préférés du Sac de Chips.

Chaque fois qu’on parle de lui, on est en obligés de se remémorer l’époque glorieuse où il travaillait proche de nos bureaux et où on se croisait chaque matin au café du coin.

• À lire aussi: Ce Québécois imite à la perfection chaque vedette dans l'annonce de COVID-19 du gouvernement du Québec



Bref, Mathieu Bouillon fait beaucoup d’affaires drôles sur Facebook, mais sa dernière est dans une ligue à part.



Vous avez sûrement déjà vu les images suivantes d’un party de complotistes:

Voici maintenant la version améliorée par Mathieu Bouillon.



Vive la culture! Vive les universités!

Mais qu’en est-il des Beaux-Arts?

