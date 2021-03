Sébastien Tougas revient sur le moment où il a appris la mort de sa soeur Marie-Soleil

Invité mercredi à Deux filles le matin pour discuter du deuil difficile d'un proche, Sébastien Tougas, le frère de Marie-Soleil, est revenu sur les événements tragiques survenus le 10 août 1997.



Il a raconté dans les moindres détails comment il a appris le décès de sa soeur, qui était alors âgée de 27 ans. Sébastien était sorti avec des amis et, lors de son retour à la maison, il a pris le téléphone pour écouter ses messages.

Son père, qui connaissait très bien son fils, savait qu'il ne pouvait pas seulement demander au principal intéressé de le rappeler, car Sébastien aurait probablement esquivé la tâche et il n'aurait pas donné suite à son appel. Il a plutôt choisi d'annoncer la triste nouvelle de manière franche et directe à son fils sur le répondeur.

«J'écoute le message, et c'est mon père qui dit: "Sébastien, c'est Serge. Rappelle-moi, ta soeur est morte." Ça a été comme ça, aussi simple. Et il a raccroché tout de suite après. C'était la fin du message. (...) C'est surréel, littéralement surréel», a-t-il raconté avec émotion. «Tout de suite, mon premier réflexe n'a pas été de penser à ce qui était arrivé. Ça a été de penser à ma mère et de penser à lui.»

Sébastien a aussi expliqué que la suite des événements survenus ce jour-là est devenue très floue dans sa mémoire.

Denis Lévesque, qui était aussi un des invités du jour à l'émission, est également revenu sur le battage médiatique monstre qui a suivi le décès de Marie-Soleil Tougas à l'époque.



