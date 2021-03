[VIDÉO] Ce génie du cube Rubik reproduit des photos de vedettes sur TikTok

Si vous êtes sur TikTok, vous avez assurément vu passer ses oeuvres «cubiques»!



Alex Ivanchak, un Russe de 22 ans, s’amuse à reproduire des photos de vedettes avec le célèbre cube Rubik.

En fait, on dit «le» mais on devrait plutôt parler de dizaines de cubes Rubik!

Ivanchak les résout de façon à ce que les pixels de l’image à reproduire se retrouvent sur les 9 petits carrés d’une des faces du cube.

Bon, pas facile à expliquer, mais facile à comprendre quand vous le verrez...

Son plus grand succès à date? Son portrait de Leonardo di Caprio qui a cumulé près de 37 millions de vues jusqu’à présent.



On vous invite à voir ses images les plus réussies dans la vidéo ci-haut!

