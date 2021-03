Des Québécois sont prêts à payer 20 000$ pour récompenser la personne qui retrouvera leur chien

Une famille québécoise est prête à mettre le paquet pour ramener son chien à la maison.

Comme le rapporte Petit Petit Gamin, une page Facebook a été créée pour faire en sorte de retrouver Marlowe, une femelle Goldendoodle de 8 mois, enlevée le 2 janvier dernier dans les environs de Mont-Tremblant.



«Je suis l'un des propriétaires de Marlowe. Elle est ma meilleure amie et elle me manque à chaque seconde de chaque jour. Ma femme Chloe Marie et sa soeur Aveleigh Turner ainsi que leur mère Jennifer Rodgers, pensent toutes la même chose. Marlowe, nous t'aimons et tu nous manques!», écrit Stirling Martin sur Facebook.



Pour stimuler les recherches, la famille offre une récompense de 20 000$ à quiconque pourra les mener vers leur pitou adoré. Et on promet de ne pas poser de questions!

Cependant, avant de vous mettre tout de suite à la recherche du chien, sachez que vous devrez ratisser large.

«Depuis qu'elle a été enlevée près de Mont Tremblant, donc Marlowe pourrait être :

1. Dans la région du Grand Montréal ou des Laurentides

2. Dans la région d'Ottawa/Gatineau

3. Dans la région de Mont Tremblant

4. Dans d'autres régions du Québec et de l'Ontario», explique-t-on sur Facebook.

On souhaite la meilleure des chances à cette famille...et aux détectives en herbe!

