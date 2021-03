Kim Kardashian révèle que c’est lorsque Kanye l’a traité de «suprémaciste blanche» qu’elle a commencé à penser au divorce

Bienvenue à un autre épisode palpitant feuilleton de la saga Kardashian-West.

Dans le dernier épisode, Kim a été stupéfaite de découvrir de la neige dans sa cour, mais la neige n’était nulle autre que de la grêle, ce que des masses d’internautes se sont empressés de lui laisser savoir.

Kanye n’était pas impliqué dans cet épisode.



Cependant, comme on le sait tous désormais, les deux anciens tourtereaux ne forment plus un couple.

Et dans le plus récent épisode de la série Keeping Up With the Kardashians, qui a été diffusé hier soir, on a appris pourquoi.

En juillet dernier, Kanye West avait en effet tweeté que son épouse d’alors, Kim, et sa belle-mère Kris Jenner exerçaient sur lui la suprématie blanche.



«Kriss [sic] et Kim ont publié un communiqué sans mon approbation... Ce n’est pas ce qu’une épouse devrait faire Suprématie blanche», avait écrit sur Twitter le rappeur et producteur.



Bien sûr, puisqu’il est aux prises avec un trouble de bipolarité, on doit en prendre et en laisser avec ce West dit ou écrit.

Mais pour Kim K, qui doit le soutenir (ou l’endurer?) au quotidien, c’était la goutte qui a fait déborder le vase.

C’est à ce moment qu’elle a envisagé le divorce pour la première fois.

West a depuis effacé son tweet assassin et il s’est excusé, mais le mal était fait.

Le divorce a été prononcé en février dernier.



Rappelons que Keeping Up With the Kardashians en est à sa dernière saison.

