Marc-André Grondin parle du fait qu'il est papa pour la première fois en entrevue

On apprenait récemment que l'acteur Marc-André Grondin était papa d'une jeune fille dont la majorité du public ignorait l'existence.

Celui qui a ému le Québec en incarnant Zac dans le film C.R.A.Z.Y. était invité aux côtés de France D’Amour sur le plateau de l’émission 1res fois jeudi, à l’antenne de Radio-Canada.

Comme le veut le concept de l'émission, les invités reçoivent plusieurs témoignages touchants durant l'épisode, et l'équipe leur réserve beaucoup de belles surprises.

Marc-André a en effet découvert un touchant enregistrement audio de son défunt père, Denis Grondin, et lui, alors qu’il n’était âgé que d’un an. Les larmes aux yeux en entendant cette bande audio inédite, Marc-André Grondin a admis que ce cadeau le touchait beaucoup, d’autant plus qu’il était lui-même un papa dans la vie.

Découvrez ce moment touchant dans l'extrait qui suit:

Papa lui aussi

Plus tard, durant l'entrevue, Véronique Cloutier lui a demandé en riant s'il «cachait son enfant», en faisant référence au fait que plusieurs ignoraient jusqu'à tout récemment que l'acteur était le père d'une fillette de 6 ans.





«Je ne la “cache” pas. J'allais à Osheaga et je l'avais sur les épaules tout le week-end. Je n'en parle pas dans les entrevues parce que généralement, je ne parle pas beaucoup de ma vie privée de toute façon. Je me suis toujours dit: “Si on me pose la question, je vais le dire”», a expliqué celui qui vient d'avoir 37 ans.

Par la suite, on a pu entendre un adorable enregistrement de la fille de Marc-André, qui dévoile l'un de ses plaisirs coupables. «Mon papa adore Dua Lipa, sa chanson préférée c'est Don't Start Now. J'aime beaucoup ça danser avec lui, et j'aime ça quand il danse!», a mentionné la fillette.

Vous pouvez visionner l'épisode complet sur le site de tou.tv.

