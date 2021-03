À des noces, Trump détourne un discours pour chialer contre Biden

C’est possible que vous l’ayez oublié, mais Joe Biden est président des États-Unis.

Par contre, son prédécesseur est loin de l’avoir oublié.

Samedi soir, un couple de tourtereaux a décidé de se faire l’ultime promesse devant leur famille et amis. Et Donald Trump.

John et Megan Arrigo ont tenu leur cérémonie à Mar-a-Lago, l’établissement hôtelier où Trump habite depuis qu’il a quitté ses fonctions de leader of the free world en janvier dernier.

Le lien entre Trump et le couple n’est pas clair. Par contre, ils doivent être au moins un peu proches parce que l’ancien boss de Mike Pence, vêtu de son plus beau tuxedo, s’est retrouvé derrière le micro pour faire un discours.

Cependant, au lieu de parler du couple et de leur faire des vœux de bonheur, Don a plutôt profité de l’occasion pour écorcher son successeur Joe Biden.

Trump ramasse celui qu’il avait déjà affectueusement surnommé Sleepy Joe sur la façon dont il gère le pays, à commencer par ses politiques internationales.

Si on se fie à son discours, on pourrait croire que Trump est prêt pour un retour en politique, et ce, malgré une défaite embarrassante.

Vous pouvez voir le discours complet sur TMZ.

