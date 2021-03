Rien ne va plus sur la page Facebook de Noémie Dufresne

Avant les réseaux sociaux, il y avait le canal Télé-Achat.



À journée longue, un narrateur montrait des objets à vendre et donnait les coordonnées pour rejoindre la personne qui les vendait.

Si l’objet pour intéressait, vous preniez en note le numéro de téléphone et vous appeliez le vendeur pour vous renseigner et organiser l’achat, si nécessaire.

Maintenant, avec la technologie futuriste du XXIe siècle, c’est beaucoup plus simple.



On a:

Facebook Marketplace

Kijiji

LesPAC

Craigslist

eBay

et bien sûr: la page Facebook de l’influenceuse Noémie Dufresne.



Chaque fois que la «Kylie Jenner du Québec» fait une nouvelle publication, des hordes de petits comiques (le plus souvent des jeunes hommes) viennent commenter en proposant toutes sortes d’objets à vendre.





On ne comprend pas pourquoi.

Tout le monde sait que plus une publication est commentée, plus l’algorithme de Facebook aime ça; et plus ce dernier aime ça, plus il la fait passer dans les fils d’actualité de nombreuses personnes, et ainsi de suite...

Donc, en voulant nuire à Noémie Dufresne parce qu’ils trouvent son emploi du temps futile, immoral, honteux, superficiel, frivole ou insignifiant, eh bien, il se trouve qu’au final, ils l’aident à se faire connaître.

On ne pensait pas avoir besoin de vous expliquer ça aujourd’hui.





Quand vous écoutiez Télé-Achat et que le superbe grille-pain chromé à double tranches en bon état de fonctionner ne vous intéressait pas, vous n’étiez pas obligé d’appeler le vendeur pour le lui mentionner.

C’est la même affaire sur les réseaux sociaux...

LEAVE NOÉMIE ALONE!

