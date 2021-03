11 Québécois chauves plus sexy que le Prince William

En fin de semaine, on apprenait que quelqu’un avait décrété que le prince William, deuxième en lice pour le trône britannique, était l’homme chauve le plus sexy du monde.

• À lire aussi: Le prince William est l'homme chauve le plus sexy de la planète

Ok, cette personne est en fait un média britannique. Déjà, ça sonne «on est en grosse campagne pour redorer l’image de la monarchie après l’entrevue dévastatrice de Meghan et Harry alors voici ce que nous allons faire».

«L’élection» de l’homme sexy s’est faite sur des critères plus ou moins aléatoires et plutôt tirés par les cheveux. Pour découvrir comment le prince s’est retrouvé là et qui d’autres compose le top 10, c’est ici:

Oui, William a ses charmes. Il a l’air très gentil. Mais il n’est pas l’homme chauve le plus sexy du monde.

Il ne serait même pas le chauve le plus sexy du Québec. Nous en avons rapidement trouvé plusieurs que nous considérons royalement plus sexy que le grand frère d’Harry.

Voici des Québécois beaucoup plus beaux que le fils aîné de Lady Di:

Marc-André Grondin

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Didier Lucien

Joël Lemay / Agence QMI

James Hyndman

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Philippe Fehmiu

Photo AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Martin Matte

Joël Lemay / Agence QMI

Patrick Norman

Widemir Normil

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Maxime Martin

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Michel Mambara

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Étienne Boulay

Elisabeth Cloutier

Chafiik

Agence QMI

Aussi sur le Sac:

s

s