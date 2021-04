Dashny de Star Académie nous partage son plan pour la suite des choses

Le préféré de plusieurs Québécois, Dashny Jules, a dû quitter l’Académie dimanche soir après une décision difficile des professeurs, qui ont choisi de sauver Queenie.

Joel Lemay / Agence QMI

On a eu la chance de rencontrer le jeune artiste lundi matin, quelques heures à peine après sa sortie de l'Académie.

Comme le veut maintenant la tradition du Sac de chips, on a un peu obligé le délogé à nous chanter ses réponses. Évidemment, le chanteur de 20 ans s’est prêté au jeu avec tout le dynamisme qu’on lui connaît.

Le Montréalais nous a même fait un bout d’une de ses compositions et dévoilé à quoi allait ressembler sa vie dans les prochaines semaines.

On remercie Dashny Jules et on lui souhaite bonne chance pour la suite, même si on n’est vraiment pas inquiet pour lui!

Visionnez l'entrevue ci-haut.

