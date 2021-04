Les changements de couleur de certaines régions sèment la confusion chez pas mal de gens

Ce mercredi en début de soirée, François Legault a fait des annonces très importantes qui ont des répercussions dans plusieurs régions du Québec.

Flanqué du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur national de la Santé publique Horacio Arruda, le premier ministre a annoncé que les régions de l’Outaouais, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent retournent en zone rouge après être passées au orange, il y a quelques semaines.

De plus, les villes de Gatineau, Québec et Lévis sont mises sur «pause» en raison d’une hausse fulgurante de la transmission du coronavirus.

Évidemment, une panoplie de mesures plus sévères sont donc mises en place, avec leur lot de désagréments à court terme afin de retrouver (espérons-le!) une vie normale à moyen terme.

Cependant, on vous l’avoue, tout ça est pas mal mêlant.

Voici des gens qui, sur Twitter, ont exprimé leur confusion:



Faque les nouvelles zones rouge sont plus rouge que les anciennes zones rouge.



Arrange-toi avec ça. — Daniel Thibault (@danielthibault) March 31, 2021

Donc le 🟠 pourrait être plus 🔴 que le 🔴? 🤪 https://t.co/Ghf3sM88EB — Hal Dol, M.D. (@haldol) March 31, 2021

Je sais pas pour vous, mais moi je préfère être en zone rouge à Laval que d'être à Québec ex-zone orange devenu rouge foncé. — SueBlair (@Blair1385) March 31, 2021

Moi j’ai diviser ma maison en différentes zones,, Noir , Brun, Rouge, Orange, Jaune, Vert , bleu , Violet , Gris , Blanc , Or et Argent ,, Pour une dizaines de Jours la 🤣🤣 #SavasbinAller pic.twitter.com/q8hu6SN2cN — Sailor Gerry (@SailorGerry73) March 31, 2021

Mais le rouge de Montréal est plus pâle #AllezMTL — Dare to Believe that Better is Possible (@WestIslandProud) March 31, 2021

MTL Zone rouge : couvre-feu 21h30



QUE Zone rouge : couvre-feu 20h00



Je me trompe ou bien c'est complètement débile encore une fois ?@JeromeLandry @JETrudeau — Dany Lapointe (@lapointe_dany) March 31, 2021

Non mais le code de couleur est pas évident et très clair haha. Orange, rouge, rouge foncé, noir, couvre-feu 20h, couvre-feu 21h, magasins ouverts/fermés? — François Gingras (@GingrasFranck) March 31, 2021





Même le député de Matane-Matapédia n’en revenait pas!

Toute la région du Bas-Saint-Laurent en zone rouge ? — Pascal Bérubé (@PascalBerube) March 31, 2021

Puisque ce n’est pas clair, on peut vous résumer ça super facilement:

Des villes en «rouge» sont plus rouges que d’autres villes dans d’autres zones rouges, et le couvre-feu est à la même heure dans certaines villes en «orange» et en «rouge», mais plus tard que dans d‘autres villes «rouge» plus foncé. Genre.

Vous pouvez aussi vous fier au site du gouvernement, en effectuant une «Recherche par municipalité ou région». C’est pas mal dur à battre comme référence.

Bonne troisième vague à tous!



#CAVABIENALLER

