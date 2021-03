Un tweet de Gino Chouinard qui défend le Gala Artis fait réagir et réfléchir

De nombreuses personnes s’entendent sur le fait que la représentation est importante dans la culture populaire.

Plusieurs pensent aussi que le manque de diversité est un gros problème pour la télé québécoise.

Gino Chouinard fait partie de ces personnes.

Lundi, le Gala Artis a fait paraître les nommés dans la catégorie de la personnalité masculine de l’année, et plusieurs ont remarqué que la liste était très blanche.

Dans un tweet qui a, depuis, été effacé, une utilisatrice de Twitter a accusé le gala de racisme.

L’animateur de Salut Bonjour a répondu à cette internaute en lui expliquant que le public était responsable des nominations.

Heille le Bozo, ça va faire vos accusations irréfléchies. C’EST LE PUBLIC QUI VOTE.

Donc, vous traité TOUT le public de R-A-C-I-S-T-E ? https://t.co/ivbAjJeZrh — Gino Chouinard (@ginochouinard) March 30, 2021

«Heille le Bozo, ça va faire vos accusations irréfléchies. C’EST LE PUBLIC QUI VOTE. Donc, vous traitez TOUT le public de R-A-C-I-S-T-E?»

Plusieurs personnes ont commenté sous la réponse de Gino, affichant leur accord avec son propos et précisant qu’il y a quand même un problème.

Un commentaire de la musicienne Alexe a retenu l’attention de M. Chouinard.

Sans vouloir t’offenser (tu sais que je t’apprécie et te respecte énormément Gino) le gala n’est peut-être pas délibérément raciste. Par contre, ça démontre quand même qu’il y a un manque de diversité dans nos télés. Ps: Le tweet d’origine n’est plus visible, je ne l’ai pas vu — Alexemusique (@AlexeGD) March 30, 2021

«Sans vouloir t’offenser (tu sais que je t’apprécie et te respecte énormément Gino) le gala n’est peut-être pas délibérément raciste. Par contre, ça démontre quand même qu’il y a un manque de diversité dans nos télés.»

Là-dessus tu as raison. Vraiment. La diversité est un problème en tivi. https://t.co/TmtSjIzydL — Gino Chouinard (@ginochouinard) March 31, 2021

«Là-dessus tu as raison. Vraiment. La diversité est un problème en tivi.»

Le manque de diversité sur nos écrans demeure un problème, mais de plus en plus de gens commencent à en parler. On peut espérer que, prochainement, les choses s’améliorent en termes de représentation.

