680$ pour manger dans un avion stationné à l’aéroport

Visiblement, ce n’est pas tout le monde qui redoute les repas servis par les compagnies aériennes. Certains s’en ennuient même jusqu’à débourser des centaines de dollars afin de pouvoir manger en première classe... dans un avion cloué au sol.

Le tout peut avoir l’air d’une blague à l’occasion du 1er avril, mais c’est pourtant bel et bien un service qu’offre depuis mercredi le transporteur japonais All Nippon Airways.

Pour la coquette somme de 680$ (59 800 yens), il est désormais possible de prendre place dans un Boeing 777, stationné sur le tarmac de l’aéroport de Haneda, à Tokyo, pour déguster un repas, confortablement installé en première classe. Les plus «économes» peuvent également vivre une expérience similaire en classe affaires pour un peu moins de 340$ (29 800 yens).

Au moment de la réservation, les (presque) voyageurs peuvent notamment choisir à l’avance le repas qu’ils dégusteront dans l’avion immobile, soit de la nourriture japonaise ou un choix de bœuf ou poisson préparé à la façon «de l’ouest».

Selon le quotidien Nikkei, le prix relativement élevé de l’expérience de trois heures n’a pas découragé la clientèle, 56 invités ayant pris place à bord de l’appareil mercredi. La BBC note que les places se sont rapidement envolées et qu’All Nippon Airways propose déjà de nouvelles plages horaires en avril.

Au grand dam des fans de soirées cinéma aériennes, aucun système de divertissement n’est disponible pendant l’expérience. Les explorateurs culinaires pourront toutefois repartir avec l’ensemble d’accessoires habituellement fourni aux voyageurs et profiter de la zone exclusive du transporteur dans le terminal domestique de l’aéroport.

Certes, même si l’initiative paraît unique, ce n'est pas la première fois, depuis le début de la pandémie, qu’une compagnie aérienne offre de manger dans un avion stationné sur le tarmac. Comme l’a souligné la BBC, Singapore Airlines avait présenté le même concept en octobre, et l’on pouvait alors déguster un petit festin dans un Airbus A380.

Plus près d’ici, des repas habituellement servis dans les avions ont plutôt été redistribués pour de bonnes causes au cours des derniers mois au Québec. En avril 2020, le transporteur Sunwing avait entre autres offert 46 000 de ses repas à différents organismes canadiens, dont l'Accueil Bonneau, à Montréal, et Moisson Québec, à Québec.

Quelques mois plus tard, en novembre, des plats de l’entreprise Fleury Michon, destinés à l’origine au transport aérien, ont été rachetés par le Réseau alimentaire de l’est de Montréal pour être redistribués dans des HLM montréalais.