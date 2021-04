Grimes se dit «prête à mourir sur Mars»

La chanteuse canadienne Grimes caresse de grandes ambitions quant à sa fin de vie.

Celle qui fut autrefois montréalaise avant d’épouser l’homme le plus riche de la planète du système solaire a en effet avoué à ses abonnés Instagram qu’elle est «prête à mourir avec la poussière rouge de Mars sous [ses] pieds».

Prenant la pose devant une fusée Starship à la centrale spatiale de Starbase, au Texas, la jeune maman formule ainsi le souhait de finir ses jours sur le deuxième M dans la célèbre maxime «Mon vieux tu m’as jeté sur une nouvelle planète».

Ce n’est guère surprenant que Grimes espère voyager interplanétairement puisqu’une des ambitions de son richissime mari Elon Musk est justement d’envoyer des humains sur Mars d’ici six ans, avec sa compagnie SpaceX.





À long terme, Musk souhaite même coloniser cette planète en y envoyant un million de personnes.

Tous ne sont cependant pas fans de cette idée.

L’astronome royal du Royaume-Uni Martin Rees a déclaré: «L’idée d’Elon Musk d’envoyer un million de personnes coloniser Mars est une illusion dangereuse. Vivre sur Mars n’est pas mieux que vivre au pole sud ou au sommet du mont Everest».

Le réputé astrophysicien Neil deGrasse Tyson n’est guère plus enchanté.



«Envoyer un milliard de personnes sur une autre planète pour les aider à survivre à une catastrophe sur Terre est irréaliste. Pour vivre sur Mars, il faudrait y recréer les conditions de vie terrestre. C’est beaucoup plus facile de recréer les conditions de vie terrestre sur Terre que d’essayer de les recréer sur Mars», a-t-il indiqué.

Grimes souhaite-t-elle quand même être de l’équipage?

Seul le temps nous le dira!

