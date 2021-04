Le ministère des Transports offre de parrainer un... cône orange!

En ce premier avril, on s’attendait à quelques blagues, mais celle du ministère des Transports est particulièrement surprenante.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un kayakiste dévale un volcan enneigé à 100 km/h

• À lire aussi: On a exploré la chaîne du youtubeur québécois qui risque la prison et ce n'est pas beau

Ce dernier offre de parrainer... un cône orange!

«Pour la première fois, le MTQ vous offre la possibilité de parrainer un cône orange de votre région!» peut-on lire dans la publication accompagnée d’un émoji de poisson.

Non, on ne parle pas ici de faire comme certains étudiants universitaires sur le party et de le ramener dans votre appartement.

Cela permet d’aider un cône dans le besoin en lui «donnant un nom, en l’accueillant chez nous durant une fin de semaine et en choisissant le chantier sur lequel il sera déployé».

Pour la première fois, le MTQ vous offre la possibilité de parrainer un cône orange de votre région!🥳 Saisissez cette... Publiée par Transports Québec sur Jeudi 1 avril 2021

Le ministère offre ensuite plusieurs choix de cônes, mais, étrangement, ils se ressemblent tous.

François Bonnardel, le ministre des Transports, a d’ailleurs affiché sa générosité au grand jour.

C’est bien la première fois que des cônes orange nous font rire!

Ailleurs dans le Sac de chips:

s

s