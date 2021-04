On a exploré la chaîne du Youtuber québécois qui risque la prison et ce n'est pas beau

Les gens ont toujours aimé regarder d’autres gens se faire faire des mauvais coups.

Demandez à Marcel Béliveau.

Par contre, depuis l’arrivée de YouTube, les vidéos de «prank» ont un peu dérapé. On n’a plus affaire à des farceurs ingénieux et drôles, mais plutôt à des polissons qui font un peu n’importe quoi pour humilier les autres dans le but d’avoir des likes.

Internet est une poubelle. Heureusement nous pouvons encore compter sur les gags JPR.

Plusieurs youtubeurs se sont retrouvés avec des yeux aux beurres noirs, derrière les barreaux ou même morts après avoir tenté de piéger un quidam sans méfiance.

C’est la deuxième option auquel fait face Lamine Zidani, un populaire créateur de vidéos québécois.

Lundi, le Journal de Montréal nous apprenait que Zidani, connu sous le nom de LAMZ sur YouTube, pourrait potentiellement se retrouver en prison pour 6 mois en raison d’une vidéo qu’il a tournée à la bibliothèque du Collège Dawson en 2018.

Dans ladite vidéo, l’homme de 24 ans s’amusait à «pichenotter» les oreilles de pauvres gens insouciants. Évidemment, quelqu’un n’a pas apprécié et le ton est monté. Zidani aurait menacé l’étudiant en lui disant qu’il allait lui «casser son ordinateur sur la tête». Il a aussi dit à une employée de la bibliothèque qu’il allait la «la frapper au visage».

Beau prank le gros. Nous sommes morts de rire.

La vidéo lui aura valu des accusations de voies de faits et de menaces.

Cette histoire a piqué notre curiosité et nous avons décidé d’aller explorer le compte de LAMZ pour trouver quels autres trésors s’y cachent.

J’APPELLE DEUX RESTOS EN MÊME TEMPS (PRANK) publiée le 30 juin 2018

Pour cette capsule, LAMZ ressuscite un vieux classique de l’âge d’or des coups de téléphone. Appeler une pizzeria, passer, une commande, et ensuite transférer l’appel à une deuxième pizzeria. La vidéo de 11 minutes commence avec 2 minutes de notre protagoniste qui mange bruyamment des Froot Loops. Ensuite, il va chercher d’autre nourriture. Il se filme en commettant des infractions de la route, et traitant d’autres automobilistes de «tapettes». En revenant chez lui, il qualifie une fille de «grosse pute de merde». Après 7 minutes de niaisage, on arrive enfin au fameux prank qui dure au total, 18 secondes. Pour les 4 minutes restantes, LAMZ essaie de répéter l’exploit, mais sans succès. Tout ça pour ça.

POUSSER LES GENS DANS LES COULOIRS (CAMÉRA CACHÉE) | CÉGEP DE MAISONNEUVE publiée le 12 décembre 2017

Le titre de la vidéo la résume bien. LAMZ se promène dans les couloirs du Cégep de Maisonneuve et donne des coups d’épaule à des étudiants qu’il croise. Ensuite il fait semblant de se fâcher contre eux et les menace. Il va même jusqu’à agripper, par le bras, certains qui souhaitent quitter la scène avant qu’elle ne devienne violente. Pour rassurer ceux qui croient que c’est un comportement inacceptable, le youtubeur affirme qu’après chaque prank, il va voir les personnes pour leur dire que c’était un prank. Ah ok. La violence, toujours un bon gag.

P.S. En intro de la capsule, il fait référence à un «prank à caractère sexuel» qui aurait été tourné au Cégep Ahuntsic. Par contre, elle n’est plus sur la page. On ne sait pas quelle était la nature de cette vidéo, mais c’est probablement pour le mieux qu’elle n’est plus disponible.

PÉTER SUR LES GENS À L’ÉPICERIE (CAMÉRA CACHÉE) publiée le 31 décembre 2017

Rien a ajouter sur cette vidéo. Péter sur les gens c’est mal. Point final.

