Le 7e délogé de la semaine à Star Académie

En ce 4 avril, dimanche de Pâques, nous avons eu droit au 8e variété de Star Académie sous le thème de la liberté.

Cette semaine, les trois candidats en danger étaient Shayan, Jacob et Annabel.

Rappelons que Shayan fut sauvé par le public lors de la première mise en danger. Annabel fut pour sa part protégée par les professeurs lors de la 4e mise en danger. Pour Jacob, il s’agissait d’un baptême.

C’est Annabel qui a lancé le bal avec une interprêtation qui nous a donné envie de danser de la chanson Fever par Peggy Lee.

Ensuite, Jacob a tout donné en chantant le puissant titre The Winner Takes It All du groupe ABBA.

Finalement, Shayan a montré son talent avec une version bien à lui du morceau Marvin Gaye par Charlie Puth.

Tout au long de la soirée, le public a voté, et c’est finalement Jacob Roberge qui a obtenu le plus de vote.

Après une courte délibération, le corps professoral a choisi de protéger Shayan Heidari.

Cela veut donc dire que l’aventure de Star Académie se termine ce soir pour Annabel Oreste.

