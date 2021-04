Des dindes sauvages sèment l’émoi sur la page Spotted Saint-Jérôme

Une annonce publiée sur la page Facebook Spotted St-Jérôme en a fait sourciller plusieurs ce dimanche.

• À lire aussi: 7 fois où des animaux qu’on ne s’attendait pas à voir à Montréal ont créé l’émoi



La publication se lisait comme suit: «Bonjour aux propriétaires de ces dindes. Elles se promènent souvent seule, sur la route. Elle vient faire ses besoins sur nos terrains. Je l'ai approché afin de voir si elles avaient une médaille mais j en ai pas trouvé. Mes enfants ont peur lorsqu'elles les approchent et mon chien ne les aiment pas du tout. Svp peut-être être plus vigilant pour ne pas qu'elles se promènent librement comme cela. Merci»



Évidemment, vous aurez reconnu sur la photo ci-dessous des dindes sauvages, des animaux qui, comme leur nom l’indique, sont sauvages.



Et par «sauvages», on veut dire «Qui vivent en liberté dans la nature», ce qui sous-entend donc qu’elles n’ont pas de «propriétaires».

• À lire aussi: Des dindes sauvages marchent dans les rues vides de Montréal



Les Jérômiens qui fréquentent leur page Spotted ne sont pas dupes et ils sont nombreux à avoir remarqué la mégarde.



Ils se sont donc empressés de le faire savoir, avec humour, à l’auteur de la publication.

Facebook Spotted St-Jérôme

Facebook Spotted St-Jérôme

Facebook Spotted St-Jérôme

Facebook Spotted St-Jérôme

• À lire aussi: Des moutons visitent un McDo abandonné

Plusieurs autres n’en revenaient pas et supposaient que tout cela ne devait être qu’un poisson d’avril ou une blague.

Facebook Spotted St-Jérôme

Facebook Spotted St-Jérôme

Facebook Spotted St-Jérôme



La morale de cette histoire: On n'apprivoise pas les dindes sauvages, pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer; jamais chercher à les garder. Tout doucement, je veux voyager, en te jasant d'amour et de liberté.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s